I precari del Cnr di nuovo in piazza: sciopero e presidio davanti alla Prefettura

Continua la mobilitazione dei precari del Cnr. Dopo le varie proteste portate avanti negli ultimi mesi, l'ultima delle quali il 21 febbraio al cinema Arsenale, sono infatti previsti per mercoledì 9 maggio, uno sciopero di due ore e un presidio dei ricercatori in piazza Mazzini, di fronte alla sede della Prefettura. A lanciare la protesta l'Unione Sindacale di Base.

"La nostra lotta - scrive in una nota il sindacato - che ci ha visto il 22 febbraio alla Funzione Pubblica, ha fatto sì che per il Cnr siano stati stanziati 40 milioni. Il CNR da parte sua deve cofinanziare quello stanziamento al 100%: quindi 40+40= 80 milioni, che corrispondono a 1700 assunzioni da iniziare nel 2018. Ma l’incontro del 2 maggio tra Cnr e Cgil Cisl e Uil ha invece sancito che solo 20 milioni verranno stanziati dall’Ente".

"Questa risposta - prosegua Usb - è inaccettabile, per questo riporteremo la nostra lotta nelle piazze e di fronte ai residui rappresentanti del governo Gentiloni, tecnicamente ancora in carica. Non ci faremo distogliere dall’obbiettivo, soprattutto dopo la sentenza del Tar che ha confermato la stabilizzazione come perfettamente costituzionale, stabilizzazione svoltasi su proposta Usb, avversata dai sindacati confederali per tutto il periodo dell’occupazione e durante la costruzione del piano assunzionale".

"Chiediamo a tutti i precari del Cnr - conclude Usb - di dissociarsi dallo ‘scippo’ Cnr-confederali della scuola. Chiamiamo tutti i lavoratori ad aderire allo sciopero e a manifestare il 9 maggio sotto la prefettura di Pisa alle ore 9".