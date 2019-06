Vacanza terapeutiche a San Rossore per i bambini di Cernobyl

Sono passati 33 anni dall’incidente di Chernobyl e sono 22 anni che tutte le estati l’Associazione Arci 690 Progetto Cernobyl di Cascina organizza vacanze terapeutiche a Pisa per i bambini provenienti dai villaggi della Bielorussia, che hanno subito e continuano a subire le conseguenze del disastro nucleare del 26 aprile 1986.

Quest'anno il Parco di San Rossore, nella canonica della chiesa di Cascine Nuove, ospita 15 bambine di età tra i 7 e 12 anni accompagnate da 3 operatrici bielorusse. Durante il loro soggiorno pisano le bambine hanno l'occasione di conoscere il nostro territorio, a partire dal centro storico di Pisa, e di godere delle bellezze naturali del Parco con escursioni in battello e elioterapia alla spiaggia del Gombo.

L'iniziativa è possibile grazie al sostegno di una serie di associazioni, enti pubblici, privati, a partire dalla Fondazione Pisa che finanzia il progetto dal 2007. Fondamentale il cooinvolgimento: dell'associazione umanitaria 'Il Cammino' di Altopascio; del pastore evangelico Giuseppe Lardieri e i suoi volontari; del priore Don Claudio Bullo per la canonica; dell'Ente Parco e del centro visite di San Rossore per tutte le attività della tenuta; dei Comuni di Pisa e San Giuliano che forniscono i pulmini per gli spostamenti; della cooperativa il Navicello per le visite in battello. A fornire il vitto e le altre necessità contribuiscono la Cittadella Caritas, il Banco Alimentare della Pubblica Assistenza, la Casa del Popolo di Metato, il Centro Le Querciole e la società Geste.