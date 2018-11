Vecchiano, viale dei Pini: modifiche alla viabilità per lavori al sottopasso

Dalle 8 di martedì 20 fino alle 17 di sabato 24 novembre la circolazione stradale sul Viale dei Pini a Migliarino, all'altezza del sottopasso ferroviario, in prossimità dell'intersezione con via Aurelia, subirà delle modifiche per consentire una serie di lavori da parte di Rfi (competente sulla linea ferroviaria Pisa-La Spezia) che avranno il compito di ripristinare la funzionalità idraulica proprio in corrispondenza del sottopasso.

Tra le modifiche alla circolazione stradale da segnalare c'è istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli della ditta esecutrice i lavori, per chiusura della corsia destra - direzione mare - di Viale dei Pini dall'intersezione con via Aurelia, attraverso il sottopasso ferroviario, sino all'allaccio con la canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche provenienti dal sottopasso, per un tratto complessivo di 70 metri. Previsto anche il tracciamento di percorso pedonale tra la delimitazione dell'area occupata dal cantiere stradale e la corsia di marcia del Viale dei Pini direzione mare-monti, che rimane aperta al traffico in senso unidirezionale.

In corrispondenza dei lavori inoltre, subiranno delle modifiche anche le corse del trasporto pubblico locale a servizio degli alunni delle scuole che transitano sul Viale dei Pini. "Per maggiori informazioni al riguardo - fa sapere l'amministrazione comunale di Vecchiano - invitiamo gli utenti a prendere contatti con l'Ufficio Politiche Scolastiche del Comune, tel. 050/859647".