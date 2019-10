Vaccinazione antinfluenzale: a Pisa oltre 60mila dosi

Inizia nei prossimi giorni, in particolare negli ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta, ma anche in alcuni centri socio sanitari deputati alla somministrazione, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020, organizzata in maniera capillare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.



All’Ambito Pisano saranno destinate 60.450 dosi di vaccino (36.815 a Pisa e il resto nella provincia) delle 267.650 dosi complessive ordinate dalla Azienda USL Toscana nord ovest.