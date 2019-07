Spegne 106 candeline: festa alla Rsa di Calambrone

E’ stata tra gli 'angeli del fango' del post alluvione che nel '66 sconvolse Firenze: fu tra le persone che diedero una mano alla rinascita della città rimboccandosi le maniche riversandosi in strada. Oggi 24 luglio, Valeria Botrini, compie 106 anni. Per l’occasione è stata organizzata una festa che si terrà all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale 'Madonna della Fiducia' di Calambrone a Pisa, gestita dalla Cooperativa Elleuno, da dove risiede da qualche anno.

A partire dalle ore 15 sarà onorata non solo dagli ospiti della Rsa, ma anche da alcuni rappresentanti del Comune. Non mancherà, oltre a un rinfresco, la musica grazie al cantante Giuliano, oramai un habitué della residenza. Nata a Firenze il 24 luglio del 1913, Valeria è stata modista di cappelli per bambini alla 'Old England', negozio storico della città del giglio. Qui ha conosciuto il marito. Oggi è una signora elegante e lucidissima: ricorda tutto perfettamente. Ama le parole crociate e i quiz, di cui è una grande esperta. Segue i programmi culturali in tv ed è una nonna moderna: le nuove tecnologie la incuriosiscono non poco.