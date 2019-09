Edilizia scolastica: a Cascina 16mila euro per la Galilei e la Fucini

Le scuole primarie Galilei e Fucini di Cascina, attraverso un finanziamento della Regione Toscana, potranno effettuare delle indagini per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità sismica. Soddisfatto il Sindaco reggente Dario Rollo, che dichiara: "Davvero un ottimo risultato! Non solo per il punteggio massimo ottenuto dai progetti sugli edifici per i quali è stata presentata la domanda, ma soprattutto per la capacità , attraverso la collaborazione e l’impegno degli uffici tecnici preposti, di raggiungere gli obiettivi a vantaggio della comunità che questa amministrazione sempre si pone".

"Con decreto regionale n.13981 del 20 agosto - prosegue Roberto Sbragia, assessore con delega all’edilizia pubblica - è stata approvata la graduatoria degli edifici ammessi a contributo, e noi vi siamo rientrati con entrambe le scuole proposte a cui è stato assegnato il massimo punteggio, 16mila euro, per ciascuna scuola. Siamo risultati al n. 49 e n. 53 della graduatoria su 184 richieste, di cui 32 sono state addirittura escluse. Delle 152 richieste ammesse a finanziamento, solo 70 sono state finanziate in base al punteggio".