Marina di Vecchiano torna idonea alla balneazione, ma i vandali 'regalano' una brutta sorpresa

E' stato revocato il divieto di balneazione, emesso con un'ordinanza, dal sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori per la presenza eccessiva di batteri enterococchi e coliformi nelle acque delle zona della foce del fiume Serchio e di Marina di Vecchiano. Le acque infatti, come da comunicazione di Arpat, sono tornate idonee alla balneazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non manca però una nota negativa delle ultime ore, un atto vandalico che nella notte ha segnato il litorale di Marina di Vecchiano. Qualcuno si è infatti divertito a sporcare tratti di spiaggia, a danneggiare i bidoni e a bruciare pali sull'arenile, costringendo così l'amministrazione comunale a programmare anche altre operazioni di ripulitura dopo quelle che sono state necessarie in seguito alle allerte meteo dei giorni scorsi.

"Una condanna senza se e senza ma nei confronti di persone il cui unico scopo è quello di danneggiare i beni comuni e dunque la collettività - afferma il sindaco Angori - al solito non ci arrendiamo: ci rimbocchiamo le maniche nel miglior modo possibile, essendo concretamente al servizio della nostra comunità, come è nostra consuetudine".