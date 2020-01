Occupazione, vandali nelle scuole: "Come attraversare un girone dantesco"

"Tanta tristezza per degli spazi, oggetto della violenza e dell'ignoranza, che invece dovrebbero istruire i nostri ragazzi ed essere contenitori di cultura". E' il pensiero del gruppo consiliare del Partito Democratico di Pisa dopo i vandalismi che hanno colpito, durante l'occupazione, l'Itis 'Fascetti-Da Vinci' e l'istituto 'Pacinotti'. Forse studenti ma anche persone esterne potrebbero essere i responsabili di veri e propri atti vandalici che hanno danneggiato seriamente i due edifici scolastici.

Sabato mattina il gruppo Pd ha deciso di raggiungere il presidente della Provincia Massimiliano Angori per verificare e constatare con mano i danni e vandalismi provocati dall'occupazione. "Visitare la scuola in quelle condizioni è stato come attraversare un girone dantesco. Qualunque foto non può rendere l'idea, è stato un viaggio in un luogo post terremoto, o dopo bombardamento" afferma il consigliere comunale Vladimiro Basta.

"Nel nostro ruolo politico non spetta solo una forte condanna dei brutali atti e non solo la solidarietà alla dirigente scolastica, a tutto il corpo docente, alle famiglie e ai ragazzi, oltre all'auspicio che vengano identificati i responsabili - sottolineano dal gruppo consiliare del Pd - a noi spetta qualcosa di più. Spetta provare a capire e interrogarci quali azioni, soprattutto culturali e sociali, possiamo mettere in campo affinché uno scempio e una devastazione del genere non avvenga mai più. Devastazione e vandalismi che non hanno niente a che vedere con le rivendicazioni e le proteste giovanili, al centro delle quali vi era una richiesta di impegno e attenzione per la situazione degli edifici scolastici, che devono trovare nella dialettica e nella richiesta legittima la loro forza".