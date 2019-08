Marina di Vecchiano: vandalizzata la passerella di accesso al mare

Brutta sorpresa oggi, sabato 3 agosto, a Marina di Vecchiano. Ignoti hanno vandalizzato la passerella di accesso al mare, con cartelli coperti con la vernice e assi di legno rotte o divelte. La passerella era stata rinnovata dal Comune solo poche settimane fa, con materiale fornito anche dall'Ente Parco.

Lo denuncia il sindaco Massimiliano Ancori: "Ancora una volta uno scempio a danno dei nostri beni comuni, questa volta sul litorale in piena stagione estiva. La struttura comunale è già all'opera per ripristinare segnaletica e passerella quanto prima. Resta l'amarezza nel constatare ancora una volta la totale mancanza di senso civico e rispetto per la collettività da parte di questi vandali che per noia o semplicemente per arrecare danno alle istituzioni, e di conseguenza a tutti i cittadini, hanno compiuto questi gesti vili e infami, nel periodo che registra maggiori presenze turistiche sul nostro territorio. Noi non ci arrendiamo e con impegno e determinazione ripristineremo quanto prima la situazione sull'arenile".

