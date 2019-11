Vandalizzata la targa in ricordo di Idy Diene, l'ambulante di Pontedera ucciso a Firenze

Vandalizzata la targa in ricordo di Idy Diene, il venditore ambulante di Pontedera ucciso il 5 marzo 2018 a colpi di pistola sul Ponte Vespucci, a Firenze, da Roberto Pirrone, poi condannato a 16 anni di carcere. Come riporta Firenzetoday la targa dedicata all'uomo è stata imbrattata con una vernice nera. A denunciare l'accaduto Potere al Popolo Firenze sulla sua pagina Facebook.

Sulla vicenda intervengono con una nota congiunta Cgil Toscana e Cgil Firenze: "Quanto accaduto stamattina é una assoluta vergogna. Siamo vicini ai familiari, a quanti hanno voluto bene a Idy ed a tutta la comunità senegalese. Le cronache di questi giorni ci raccontano di simili gesti di matrice razzista e fascista in molte città. Non sappiamo se c'è una regia o se sono eventi singoli. Quel che è certo è che serve una risposta ferma di tutte le forze democratiche a partire dalle istituzioni a cui chiediamo per l’ennesima volta di chiudere le centrali fasciste che stanno inquinando le nostre città da ormai troppo tempo. Occorre rilanciare una battaglia a viso aperto per i diritti di cittadinanza e l'accoglienza".

Foto di Riccardo Bonelli