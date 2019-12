Cascina: vandalizzati gli attrezzi fitness nel parco Collodi

Un brutto gesto quello denunciato dal sindaco reggente di Cascina Dario Rollo. Ignoti hanno infatti vandalizzato i nuovi attrezzi fitness del parco Collodi.

"Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria in numerosi parchi. La scorsa settimana - scrive mercoledì 11 dicembre su Facebook Rollo - sono stati montati attrezzi fitness nel parco Collodi che abbiamo sistemato anche con porte di calcetto e pallacanestro. Notizia comunicata da poco è che hanno vandalizzato gli attrezzi appena installati. Presenteremo denuncia alle Autorità competenti. Spero tanto che vi possano individuare. Poi vedremo chi sistemerà gli attrezzi e in che modalità! Vergognatevi. Quei soldi sono degli onesti cittadini... vandali!".

