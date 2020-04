Vandalizzato il cancello del cimitero di Migliarino: danno riparato

E' stato messo fuori uso e vandalizzato il cancello di accesso al Cimitero di Migliarino. Lo comunica il Comune di Vecchiano, che informa anche che l'ente ha già provveduto a ripristinare in via provvisoria la struttura nella giornata di ieri, 13 aprile. "La condanna di gesti come questi è ferma - commenta il sindaco Massimiliano Angori - tanto più nel periodo di emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo. Sappiamo quanto sia doloroso non potersi recare a trovare i propri defunti, e la scelta di chiudere al pubblico i Cimiteri Comunali è stata sofferta anche da parte della nostra Amministrazione".

I Cimiteri Comunali rimarranno chiusi al pubblico fino al prossimo 3 maggio, con il personale interno comunque al lavoro per mantenere il decoro delle strutture. E' quanto annunciato dalla stessa amministrazione. La misura fa parte di una nuova ordinanza che sarà messa a punto nella giornata di oggi, 14 aprile, dal Comune di Vecchiano, con la previsione di misure legate al contenimento del contagio da Covid19.