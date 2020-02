Variante Stadio: "Per l’approvazione in Consiglio Comunale siamo in dirittura di arrivo"

Prosegue il lavoro della Commissione urbanistica del Comune di Pisa sull’approvazione della variante stadio. Questa mattina, 17 febbraio, si è tenuta la sesta riunione sull'argomento con i commissari che hanno votato l'osservazione numero 49 su un totale di 65. "ll nostro percorso - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa - viene rispettato secondo il cronoprogramma stabilito. Procedendo con questo ritmo, possiamo pensare che arriveremo ad avere la variante approvata in Consiglio Comunale in tempi stretti. Siamo quindi in dirittura di arrivo per quanto riguarda l’iter di approvazione della variante urbanistica, ovvero la parte che spetta al Comune. Poi la palla passa al privato".

"Il progetto che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione - conclude Latrofa - è quello presentato in fase preliminare. È bene ancora una volta precisare ai cittadini che si tratta di due ambiti distinti: la variante approvata in Consiglio stabilirà la previsione dello stadio a Porta a Lucca, poi starà al privato, in questo caso alla società del Pisa Sporting Club, presentare un progetto di carattere definitivo e poi esecutivo, comprensivo del piano economico finanziario: in definitiva, la proposta c’è, ma ancora allo stadio preliminare. Dopo l’approvazione della variante, dovrà essere resa esecutiva".