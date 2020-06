Variante Stadio, La Città Ecologica: "Speculazione e irregolarità, faremo un nuovo ricorso al Tar"

Procedimento amministrativo con "dubbi profili di legittità", oltre ad essere un "grave errore urbanistico". L'associazione ambientalista La Città Ecologica è apertamente contraria alla 'Variante Stadio' approvata dal Comune di Pisa, volta a permettere ingenti interventi di riqualificazione a Porta a Lucca con evidente protagonista l'Arena Garibaldi. Oltre alla già pendente questione moschea quindi si prospetta un nuovo ricorso al Tar, annunciato dalla stessa associazione.

"La Città ecologica ha da sempre espresso la propria contrarietà all’ipotesi di riportare la previsione urbanistica dello stadio tra le case, in alcuni casi quasi dentro le case - si legge in una nota di oggi, 29 giugno - Porta a Lucca già da anni sopporta l’assedio domenicale delle auto senza che nessuna giunta abbia realizzato una Ztl in occasione delle partite che costringesse a lasciare l’auto nei due parcheggi scambiatori a est ed a ovest dello stadio. La previsione di raddoppiare la capienza in quel sito, con annessa enorme superficie commerciale rappresenta, a nostro avviso, un grave errore urbanistico, un ritorno indietro di più di venti anni. Siamo a ridosso del sito Unesco e quell’area dovrebbe essere utilizzata per estendere l’offerta turistica attraverso un grande parco a verde pubblico e sportivo, con al suo interno un parco archeologico stante l’esistenza di importanti reperti nel sottosuolo. E' sbagliato voler concentrare in un quadrante ristretto di città una delle più grandi attrazioni turistiche mondiali e lo stadio".

"Purtroppo - considera La Città Ecologica - quello che è uno dei limiti maggiori del confermare lo stadio in quel luogo è, nella logica della speculazione economica ed immobiliare, proprio il motivo che spinge la Proprietà a fare la proposta di realizzare lì e solo lì il nuovo stadio con annesso centro commerciale. Unica scelta ambientalmente corretta è lo stadio a Ospedaletto, con dismissione e demolizione dell'inceneritore e raggiunto dalla linea ferroviaria già esistente e funzionante Pisa Collesalvetti. Il nostro impegno per contrastare questa scelta sbagliata per la città non si ferma con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale".

Si parla quindi di un nuovo ricorso al Tar. L'associazione spiega le ragioni: "Abbiamo già evidenziato con le 13 osservazioni presentate che numerosi sono i profili di illegittimità presenti negli atti fin da quelli di adozione. Nella fase di approvazione si sono aggiunti nuovi profili di illegittimità, sia nel modo di fornire le 'risposte' alle osservazioni, sia nell’inserire, solo in fase di approvazione definitiva, nuove aree e previsioni non presenti nella fase di adozione. Infine si è proceduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio della Delibera di approvazione definitiva nonostante il Tar avesse annullato la Deliberazione C.C. n. 38 del 10 settembre 2019 di adozione della Variante, cavandosela con una 'Precisazione' (che non è un tipo di atto amministrativo noto) della Dirigente dove si afferma che la Variante non 'assume efficacia' per il Comparto 2 della SCHEDA 10.1 (la moschea ndr). Ma il Tar annulla la delibera di adozione e quindi da una nuova adozione occorre ripartire, se proprio si vuole perseverare nell’errore di riportare la previsione urbanistica dello stadio cittadino a 200 metri da Piazza dei Miracoli e in mezzo alle case di Porta a Lucca".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Città Ecologica - dice chiaramente la nota - sta programmando su tutti questi punti un nuovo ricorso al Tar e lancerà nei prossimi giorni una campagna di adesione e di sottoscrizione per raccogliere adesioni e fondi per finanziare il ricorso".