Variante Stadio: il voto finale del Consiglio Comunale a fine maggio

Un vero e proprio tour de force aspetta i consiglieri comunali. La Variante Stadio, dopo la lunga discussione nella Commissione Urbanistica, arriva al voto finale del Consiglio Comunale. Questa mattina 22 maggio il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai ha convocato per la discussione e la sua successiva votazione della delibera in ben tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

Si comincia con l'assemblea di giovedì 28 maggio, dalle 8.30 alle 20.30, per poi proseguire gli altri due giorni 29 e 30 maggio, fino al termine dei lavori - ad oltranza - per l'ultima riunione. Sarà anche la prima volta dopo l'emergenza Coronavirus che si tornerà in presenza in Sala Delle Baleari, da dove è prevista, come di consueto, anche la diretta streaming del sito internet del Comune di Pisa.

Da ricordare, infine, che oltre a queste tre sedute del Consiglio Comunale tutte dedicate alla Variante Stadio, il presidente Gennai aveva già convocato nei giorni scorsi una nuova seduta del Consiglio Comunale anche per martedì 26 maggio, dalle 15 alle 18.30, in videoconferenza, con all'ordine del giorno una relazione del sindaco di Pisa Michele Conti sull'attività, in ambito economico e sociale, dell’amministrazione comunale durante l’emergenza epidemiologica, più alcune importanti delibere come quelle relative ai buoni alimentari, all'emergenza affitti e al finanziamento della pista ciclo pedonale Riglione-Cisanello.