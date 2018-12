Variazione di bilancio in Regione: 12 milioni di investimenti a Pisa

La Regione Toscana ha presentato e approvato in Consiglio la variazione al bilancio che la Giunta, su proposta dell'assessore Bugli, ha sottoposto al voto dell'assemblea. Complessivamente le risorse economizzate e messe a disposizione per nuovi interventi o per integrarne altri già previsti ammontano a 87,68 milioni di euro sul 2018, 16,73 sul 2019 e 3,47 milioni sul 2020.

"Dalla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ancora una volta arrivano risorse importanti per la provincia di Pisa - ha spiegato il consigliere regionale Pd Antonio Mazzeo - si tratta di quasi 12 milioni di euro complessivi con una fortissima attenzione ad esempio sia alle attività culturali sia alla scuola dell'infanzia. Ci sono però due interventi mirati che erano attesi da tempo e sui quali sono davvero soddisfatto di essere riuscito a fare in modo che la giunta stanziasse le risorse necessarie: il primo è quello relativo al teatro di Pisa per il quale sono stati reperiti 100mila euro da dedicare alla messa in sicurezza delle attrezzature di scena. Era una richiesta che avevamo ricevuto dal precedente Cda, in particolare da Piero Torrigiani, e ne ho condiviso la necessità perché la sicurezza viene prima di tutto. Adesso che abbiamo reperito le risorse toccherà al Comune spenderle al più presto e in modo efficace. Il secondo intervento è invece quello che riguarda invece le risorse destinate all'immobile ex Asl di via Zamenhof dove, una volta completato l'intervento, si sposteranno tutti gli uffici della Regione". Lo stanziamento è di 700mila euro, destinati al recupero entro il 2020 dell'immobile Aoup dove troveranno spazio gli uffici regionali decentrati. In questo caso la sede di piazza Vittorio Emanuele sarà liberata e restituita alla piena disponibilità della Provincia.

Il consigliere Andrea Pieroni ha sottolineato "il finanziamento all'Università di Pisa, che ammonta a 1 milione di euro, per la realizzazione del Polo museale storico di ateneo negli spazi dell'Orto botanico ed il consolidamento e la riorganizzazione funzionale della Sapienza. Rilevante anche il contributo straordinario per i piccoli comuni: 400mila euro che si aggiungono ai 500mila già stanziati in bilancio. Oltre, ovviamente, agli 8,2 milioni di euro per le attività culturali, oggi più che significativi, perché rappresentano il sostegno a realtà che operano per il rafforzamento della coesione sociale e contro il degrado civile; e il 2,1 milioni di euro per le scuole d'infanzia sia comunali che private paritarie, riconosciute così ancora una volta come preziosi presidi educativi anche in luoghi dove non è presente la scuola statale".