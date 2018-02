Variazione orari uffici Anmic Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dal prossimo Lunedì, 5 febbraio 2018 saranno operativi i nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici ANMIC PISA (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). Si è ravvisata la necessità di rimodulare gli orari di servizio e di apertura alla cittadinanza al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini e offrire loro un servizio sempre più individualizzato e di qualità. Gli orari di apertura al pubblico, pertanto, dal prossimo lunedì saranno i seguenti: Lunedì, Mercoledì e Venerdì : 8,30-13,00 e dalle 15,00 alle 17,30 Martedì e Giovedì : 8,30-13,00



Di seguito tutti servizi offerti



PRATICHE AMMINISTRATIVE: L’associazione offre assistenza a tutti i cittadini per l’espletamento di numerose pratiche amministrative, tra le quali: • Riconoscimento della invalidità civile (pensioni, assegni, indennità di accompagnamento) • Legge 104/92 • Collocamento mirato • Pensioni INPS • Disoccupazioni, mobilità, maternità • Richiesta rinnovo permessi di soggiorno e ricongiungimento familiare • Invalidità INAIL • Rilascio contrassegno auto disabili • Esenzione bollo auto • Eliminazione barriere architettoniche • Indennizzo per invalidità derivanti da vaccinazione obbligatoria e da trasfusione e somministrazione di sangue



ASSISTENZA MEDICA Presso la nostra sede opera un medico-legale di provata esperienza che visita gli associati offrendo una consulenza prima dell’inoltro della pratica e assistendoli nel corso di tutto l’iter delle domande di invalidità civile, INPS e INAIL.



ASSISTENZA LEGALE I nostri legali offrono consulenza per i soci in materia di invalidità civile, INPS, INAIL, amministrazioni di sostegno e tutele, cause in materia di diritto civile, del lavoro, di famiglia, societario, etc.



ASSISTENZA FISCALE Il commercialista offre consulenze per i soci in tema di avvio nuove imprese, gestione ordinaria e straordinaria di imprese, gestione crisi aziendali e cessazione di impresa, internazionalizzazione di impresa, etc.



I nostri uffici sono a disposizione per l’elaborazione di: • Modello 730/UNICO • ISEE • RED, ICRIC, ICLAV • Gestione rapporti di lavoro Colf/Badanti • Dichiarazioni di successione



CONVENZIONE PATRONATO L’ANMIC di Pisa offre assistenza per qualsiasi tipo di pratica di Patronato in convenzione con il Patronato SIAS.



Ci trovate presso: Via dei Sepolcri 4 PISA 56121 Tel 050/9711533 fax 0503161247 anmicpisa@gmail.com Facebook: Anmic Pisa