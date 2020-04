Vecchiano: approvata la Variante al Territorio Urbanizzato

Approvata dal Consiglio Comunale di Vecchiano, nella seduta dello scorso 15 aprile, la Variante al Territorio Urbanizzato. "Il documento urbanistico - spiega il sindaco Massimiliano Angori - è stato approvato a maggioranza dal gruppo Insieme per Vecchiano, con l’astensione del Gruppo Rinnovamento per il Futuro. Si tratta di un passaggio importante, che di fatto dà nuovo impulso alle previsioni urbanistiche sul nostro territorio, da realizzarsi, come sempre, in armonia con la vocazione ambientale e di fruizione sociale tipiche del Comune di Vecchiano, nel pieno rispetto delle norme vigenti relative all’edilizia e in accordo con le norme regionali relative anche al rischio idrogeologico-idraulico, fondamentali per la nostra zona. Inoltre, l’approvazione del documento arriva in un periodo straordinario, in cui è fondamentale iniziare a pensare alla ripartenza economica, dopo la prima fase di crisi sanitaria dovuta al Covid-19: con la messa in pratica dei contenuti della Variante, infatti, sarà possibile dare un contributo concreto anche ad alcune attività lavorative che, gioco forza, sono rimaste ferme in questo periodo così complesso, dando loro la possibilità di lavorare. Le imprese potranno così ripatire anche grazie all’affidamento di questi interventi, sempre comunque nel rispetto imprescindibile della sicurezza dei lavoratori".

"La Variante prevede la realizzazione di interventi edilizi e di opere pubblico di uso collettivo, aree verdi e parcheggi - aggiunge il primo cittadino - un completamento del cuore delle nostre frazioni e dei nostri borghi, nel pieno rispetto di prescrizioni urbanistiche e ambientali, finalizzate a migliorare la vivibilità sul territorio, anche in un’ottica di sostenibilità ambientale, con la previsione di ampliare percorsi pedonali e ciclabili. Un documento urbanistico dunque che coniuga più esigenze locali, in questo particolare momento storico: quella di rendere sempre più vivibile il nostro territorio e quella di far ripartire anche l’attività economica, a beneficio della collettività".