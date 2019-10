Vende articoli in pelle contraffatti alla stazione: denunciato 50enne dalla Finanza

La Guardia di Finanza ha eseguito ieri, 28 ottobre, uno dei quotidiani servizi di controllo in zona stazione, operazione che ha portato alla denuncia di un 50enne di origini senegalesi per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.

I militari hanno sorpreso l'extracomunitario nello spazio che precede i loggiati mentre esponeva in vendita numerosi articoli di pelletteria di note griffe a prezzi molto contenuti. Quando gli operatori delle Fiamme Gialle si sono avvicinati per il controllo, l'uomo ha raccolto tutto in una busta di plastica tentando la fuga per le vie del centro.

Ne è nato un inseguimento, che si è concluso con la denuncia del venditore ed il sequestro dei prodotti contraffatti.