Capodanno e fuochi d'artificio: ecco dove trovarli a Pisa

Festeggiare la fine dell'anno con i fuochi artificiali? Si può a patto di osservare le ordinanze emesse sempre più spesso dai sindaci dei vari comuni, gli inviti al loro corretto utilizzo e 'ricordandosi' di acquistare materiale legale. Sono in genere vietati i fuochi nei luoghi pubblici, e nei luoghi privati in prossimità di piazze e altri luoghi 'sensibili'. Inoltre, se un prodotto non reca ben riconoscibile l'etichetta che lo classifica, allora non è legale, e l'acquisto è fortemente rischioso. Ovviamente è poi necessario utilizzare il nostro giudizio, stando attenti ad evitare infortuni e mettendo al primo posto il rispetto di ciò che ci circonda: individui, fauna, ambiente e patrimonio urbano. Fatte salve queste regole, per alcuni giochi pirotecnici come fontane, bengala, girandole e razzi, la vendita è legale. Ecco alcuni negozi a Pisa e provincia in cui è possibile acquistare questa tipologia di prodotto.