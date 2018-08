Commercio abusivo e contraffazione: venditore denunciato ed espulso

Si chiama 'Action Day' l'operazione effettuata ieri 2 agosto dalla Polizia Amministrativa della Questura di Pisa, insieme a Polfer e Guardia di Finanza, per il contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. Gli operatori sono intervenuti la mattina in zona stazione ferroviaria e area monumentale.

Durante i controlli sono stati sequestrati 6 bustoni di merce, contenenti materiale contraffatto come capi di abbigliamento, calzature, giochi e accessori per il mare, articoli di bigiotteria e borse destinate alla vendita. Un cittadino un cittadino straniero è stato denunciato per detenzione di materiale contraffatto destinato alla vendita: dopo gli accertamenti dell'Ufficio Immigrazione è stato espulso ed accompagnato al CPR di Potenza, in quanto irregolare sul territorio nazionale.