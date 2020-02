Vento forte: prolungata l'allerta meteo gialla

Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi, martedì 4 febbraio, e per domani, 5 febbraio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento forte fino alla mezzanotte di domani su tutta la Toscana. La provincia pisana è quindi interessata dalle possibili raffiche di vento, che però non dovrebbero portare mareggiate, vista la mancata conferma dell'allerta gialla precedente che si conclude oggi. Termina al pari alle 18 l'avviso arancione di mareggiate sulla costa livornese e grossetana.

Le previsioni meteo

Cielo: generalmente sereno o poco nuvoloso.

Vento: moderati o forti settentrionali in attenuazione dalla sera.

Temperatura: in sensibile diminuzione, in particolare in montagna. Locali gelate mattutine nelle valli interne più riparate dai venti settentrionali.

Mare: mossi lungo la costa, molto mossi al largo.