Vento forte: prolungata l'allerta meteo in Toscana

L'allerta meteo per vento forte, in vigore fino alle ore 18 di oggi 23 marzo, è stata prolungata dalla protezione civile regionale anche a domani, 24 marzo. L'avviso interessa tutta la Toscana. L'orario di operatività per domani va dalle ore 10 alle ore 20. Nella mattinata di oggi, 23 marzo, non si sono registrati particolari interventi legati a danni per il vento forte nel pisano.

Le previsioni

Un'area di alta pressione centrata sull'Europa nord orientale richiama masse d'aria fredda verso la Toscana. Domani, martedì, saranno possibili deboli nevicate a bassa quota sui settori appenninici. Venti moderati-forti di Grecale.

Cielo: inizialmente poco nuvoloso, salvo addensamenti più consistenti sui settori orientali. Tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con deboli nevicate a quote collinari sull'Appennino fiorentino e aretino; in serata possibili deboli nevicate anche sulla dorsale tosco-emiliana.

Vento: durante la notte e fino alle prime ore del mattino venti orientali generalmente deboli con rinforzi sui rilievi, successivamente moderati da nord est con forti raffiche sui rilievi, allo sbocco delle valli appenniniche, sul litorale centro meridionale e in Arcipelago. Nuova attenuazione in serata.

Temperatura: minime in ulteriore calo con possibili gelate, in particolare sulle valli interne maggiormente riparate dal vento. Massime stazionarie.

Mare: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.