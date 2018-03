Vento forte: cadono alberi e tegole nel pisano

Il forte vento di oggi, 31 marzo, ha determinato alcune criticità nel pisano, fra San Giuliano Terme, Vicopisano e Calci. Il danneggiamento più grave riguarda uno stabile in via Provinciale Vicarese 294, adibito dalla cooperativa Paim a centro profughi. Le tegole del tetto sono finite a terra, occupando la sede stradale. Per sicurezza sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco 8 adulti e 4 bambini ospitati nella struttura; alla loro sistemazione provvede la stessa cooperativa.

Al cimitero di Ghezzano sono caduti alcuni cipressi. Il sindaco Sergio Di Maio emetterà l'ordinanza di chiusura temporanea della struttura. Sul posto la Polizia Municipale ed i tecnici della società in-house GeSTe.