Vento forte: cadute coperture di tetti ed alberi, disagi ma nessun ferito

Il vento forte di oggi, 23 marzo, non ha causato danni particolari nel pisano, ma si sono registrati una decina di interventi dei Vigili del Fuoco. In particolare a Riglione, in via Gemignani, gli operatori hanno dovuto rimuovere una parte della copertura di un tetto a rischio crollo. Era costituita principalmente da carta catramata e materiale isolante: per la messa in sicurezza è stato necessario il supporto dell'autoscala ed il personale speleo alpinistico fluviale SAF.

Un altro intervento della stessa natura è stato fatto a Pappiana, nel Comune di San Giuliano Terme. In via Lenin un'auto ha riportato danni a seguito della caduta della carta catramata che copriva il tetto di un garage.

Poi, sempre nel comune di San Giuliano in via di Vittorio, una pianta è cascata sui cavi Enel, senza però conseguenze per i servizi dell’energia elettrica. Infine un altro albero è caduto sulla strada in via del Castello in località Filettole, Comune di Vecchiano, bloccando temporaneamente la viabilità.

