Vento forte a Vicopisano: scoperchiato il tetto della ex scuola di Caprona

Il forte vento di questa notte e della mattina di oggi, 26 marzo, ha fatto vari danni in provincia di Pisa. Anche il Comune di Vicopisano è stato raggiunto dalle forti raffiche previste dall'allerta meteo arancione valido per tutta la Regione Toscana. Dopo i primi sopralluoghi sul territorio del sindaco Juri Taglioli, degli amministratori e dei tecnici del Comune, sono emerse le prime criticità: una parte del tetto della ex scuola di Caprona è stato scoperchiato dal vento, un albero in via del Tinto è caduto, alcune campane di vetro sono state rovesciate e il semaforo di Lugnano è stato girato dalla forza del vento.

La situazione alle ore 11.30 appare abbastanza tranquilla, ma i sopralluoghi vengono ripetuti per monitorare il territorio. In vista di eventuali nuove emergenze (come gli incendi) l'Ufficio Anagrafe chiede ai cittadini e alle cittadine che non lo avessero fatto di fornire all'Ufficio stesso un recapito telefonico per essere prontamente contattati: 050/796551-10-24.