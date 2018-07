Vento forte, è un 'Downburst': danni per il maltempo nel pisano

E' stato breve ma intenso il maltempo che è transitato il provincia di Pisa ieri, fra la sera e la notte del 16 e 17 luglio. I Vigili del Fuoco hanno eseguito circa 30 interventi per caduta di alberi su strada e scantinati allagati.

In particolare si segnala al Calambrone, presso il bagno La Playa, un albero caduto sopra una macchina in sosta. Non risultano comunque persone ferite. La zona più colpita è quella compresa fra Bientina, Calcinaia e Pontedera. Anche Marina di Pisa ha però subìto conseguenze negative dal maltempo: in Piazza delle Baleari sono stati danneggiati gli addobbi del Carnevale estivo, piegato anche un lampione della luce.

L'associazione di meteorologia Rete Meteo Amatori spiega che "Abbiamo seguito questa notte l'evolversi della situazione meteorologica sulla costa Toscana, e possiamo affermare che non si è verificato alcun fenomeno di tipo vorticoso tipo tromba d'aria o tornado. Il forte vento è stato dovuto a intense raffiche lineari in uscita dal temporale, in gergo meteorologico viene definito Downburst".