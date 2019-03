Maltempo, vento forte in provincia: situazione sotto controllo

Aperto per mezz'ora nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 marzo, il Centro operativo comunale a Cascina, dopo le forte raffiche di vento con una piccola tromba d'aria che ha causato alcuni danni. Il personale del Comune si è reso subito operativo per verificare alcune segnalazioni. La situazione è comunque tornata alla normalità in breve tempo. Nel frattempo è stata rimossa una scossalina che era finita su un cavo elettrico in via Curiel, nel centro di Cascina, mentre altre segnalazioni hanno riguardato San Casciano e a Navacchio.

Alcune segnalazioni dal territorio della provincia di Pisa, una decina in tutto, sono arrivate anche al Comando dei Vigili del fuoco. Non ci sono stati comunque danni di rilievo in seguito al veloce maltempo di ieri pomeriggio: solo cornicioni, tegole e rami pericolanti.