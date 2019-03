Vento, forti raffiche nel pisano: la diretta della giornata

Nella nottata è arrivato il forte vento come preannunciato dall'allerta meteo diramata ieri, lunedì, dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale. Intense raffiche, con abbassamento di temperature, spazzano anche la provincia di Pisa dove è in vigore, come nel resto della Toscana lo ricordiamo, il divieto di abbruciamento di residui vegetali.

Ecco gli aggiornamenti in diretta di questo martedì 26 marzo segnato dal vento:

ORE 15.30. La Protezione Civile regionale declassa l'allerta meteo: i nuovi orari.

ORE 15. Cento richieste ai Vigili del fuoco. Il punto della situazione dal Comando provinciale

ORE 12.20. Incendio in via Ravera a Cascina per dei cavi dell'alta tensione danneggiati dal vento.

ORE 12. La situazione migliora a Vicopisano, dove comunque ci sono stati alcuni danni. Continuano i sopralluoghi di sicurezza.

ORE 11.30. Danni per il vento a Calci, il sindaco "Massima prudenza"

ORE 9. Albero caduto in via dei Cappuccini a Pisa

ORE 8. La nottata trascorre senza grandi criticità. Trenta gli interventi dei Vigili del fuoco. LA SITUAZIONE