Il vento forte è arrivato: rami, alberi e tegole caduti nel pisano

Il forte vento nella notte appena trascorsa, tra lunedì 25 e martedì 26 marzo, ha fatto ingresso in Toscana e nella nostra provincia. L'allerta meteo di codice arancione, emessa dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale, resterà in vigore fino alla mezzanotte.

Al momento in provincia di Pisa non si segnalano particolari criticità anche se nella notte non sono mancati gli interventi dei Vigili del fuoco, trenta in tutto, per la caduta di rami, alberi, tegole e coperture. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta.



Ricordiamo che è in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali emesso dalla Regione Toscana.