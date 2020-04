Verde pubblico: manutenzioni della Provincia di Pisa a Calcinaia e Vicopisano

Proseguono gli interventi di decoro ambientale a cura della Provincia di Pisa sul territorio. Il presidente Massimiliano Angori ha presentato i prossimi interventi e quelli in corso: "Alcuni sono iniziati da lunedì 27 aprile, quando è stato chiuso al traffico il tratto della Sp 2 che va dalla rotatoria con la SP 25 fino all'inizio del centro abitato di Calcinaia. La chiusura è prevista per 4 giorni ed è funzionale al personale dell'Unione Montana per effettuare gli interventi di pulizia delle scarpate da arbusti e sterpaglie. Al contempo, approfittando della chiusura al traffico, verranno realizzate le potature di rimonda del secco che erano state programmate per i prossimi mesi, ottimizzando il tempo di intervento in una chiusura unica della strada. Per non creare interferenze il tratto stradale sarà interrotto con transenne a metà e le ditte si alterneranno nelle due metà del cantiere".

Sono in programma, inoltre, abbattimenti di piante sulla Sp 38 (Viale Diaz) e sulla Sp 25 via Veneto (3 piante) a Vicopisano. In accordo con il Comune la Provincia sosterrà le spese per il reimpianto degli esemplari nel numero e nei tempi che risulteranno dal progetto appositamente commissionato alla Società Treelab Pisa. "I giorni di chiusura previsti - spiega Angori - salvo eventi meteo avversi, vanno dal 4 al 6 maggio. In questo periodo vi sarà infatti una ripresa delle attività, come previsto dalla prescrizioni governative del DPCM del 26 aprile 2020, ma il traffico non sarà ancora troppo sostenuto, anche perchè le scuole rimarranno chiuse. Inoltre, la chioma delle piante sarà ancora sufficientemente leggera, tale da permettere un intervento il più possibile efficace".