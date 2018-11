Castelfranco, larve e vermi nella minestra a mensa: il pasto può arrivare da casa

Da lunedì, per una settimana, i bambini delle scuole del comune di Castelfranco avranno l'opportunità di portarsi il pasto domestico alternativo alla mensa. Questo quanto emerso dalla riunione di sabato mattina, 17 novembre, nella scuola di Orentano nella quale il sindaco Gabriele Toti e l'assessore Chiara Bonciolini hanno incontrato i genitori dopo la vicenda che ha visto la presenza di larve e vermi nelle pietanze servite alle scuole di Orentano e Villa Campanile. Presenti all'incontro anche la dirigente dell'istituto comprensivo 'Da Vinci' Maria Elena Colombai, la vicepreside Cristina Picchi ed i rappresentanti della Camst, la ditta che eroga il servizio di refezione scolastica per conto dell'Azienda Speciale.



"Abbiamo spiegato ai genitori come sono andate le cose ed i passi immediati che abbiamo compiuto - ha detto il sindaco Toti - comprendendo il loro stato d'animo. La loro rabbia è la stessa che provo io personalmente e per conto dell'amministrazione comunale. Amministrazione che, voglio ribadire, in questa vicenda è parte lesa".

Il rappresentante della Camst si è scusato a nome dell'azienda, azienda che farà luce su questa vicenda. Ancora Toti: "Dopo i controlli della Asl nelle cucine che ci hanno rassicurato, attendiamo una risposta da Camst per quanto è successo. Risposta che l'Azienda Speciale ha chiesto con un atto ufficiale. Ovviamente andremo fino in fondo per individuare le responsabilità fino eventualmente al passo estremo della chiusura del rapporto".



E intanto da lunedì i genitori avranno la possibilità temporanea di dare un pasto domestico ai propri figli nel caso non volessero mangiare a mensa. "Abbiamo dato questa opportunità per far stare più tranquilli i genitori anche se adesso la mensa non ha problemi - conclude il sindaco - per ulteriore sicurezza abbiamo modificato i menù (tolte le minestre, sostituite verdure crude con quelle cotte, eliminati i prodotti biologici e le preparazioni più complesse) e abbiamo incaricato un consulente per sovrintedere alle operazioni in cucina. Lunedì proseguiremo gli incontri con i genitori questa volta della scuola di Castelfranco, l'appuntamento è alle 18.30".