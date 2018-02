Verso l'8 marzo: assemblea cittadina promossa da Non Una di Meno Pisa

"Il prossimo 8 marzo la marea femminista tornerà nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne.

Il rifiuto della violenza maschile in tutte le sue forme e la rabbia di chi non vuole esserne vittima si trasformeranno in un grido comune: da #metoo a #wetoogether.

Sarà sciopero femminista perchè pretendiamo una trasformazione radicale della società: scioperiamo contro la violenza economica, la precarietà e le discriminazioni. Sovvertiamo le gerarchie sessuali, le norme di genere, i ruoli sociali imposti, i rapporti di potere che generano molestie e violenze. Rivendichiamo un reddito di autodeterminazione, un salario minimo europeo e un welfare universale, garantito e accessibile. Vogliamo autonomia e libertà di scelta sui nostri corpi e sulle nostre vite, vogliamo essere libere di muoverci e di restare, contro la violenza del razzismo istituzionale e dei confini.

Sappiamo che scioperare è sempre una grandissima sfida, perchè ci scontriamo con il ricatto di un lavoro precario o di un permesso di soggiorno. Sappiamo quanto è difficile interrompere il lavoro informale, invisibile e non pagato che svolgiamo ogni giorno nel chiuso delle case, nei servizi pubblici e privati, per le strade. Sappiamo che scioperare può sembrare impossibile quando siamo isolate e divise. Sappiamo che il diritto di sciopero subisce quotidiane restrizioni.

Sappiamo anche, però, che lo scorso anno siamo riuscite a vincere questa sfida, dando vita a un imponente sciopero sociale.

Anche quest'anno è stata proclamata una giornata di sciopero contro le mille violenze esercitate contro le donne: violenze domestiche, mancanza di servizi accessibili, doppio sfruttamento, precarietà, stupri, femminicidi, consapevoli delle mille violenze istituzionali che alimentano la violenza maschile e di genere.

Anche quest'anno lo sciopero femminista coinvolgerà il lavoro produttivo e riproduttivo, andrà oltre il corporativismo delle categorie e i confini nazionali, unirà le molteplici figure del mondo del lavoro e del non lavoro. Sarà sciopero sui posti di lavoro e, nello stesso tempo, sciopero sociale.

In questi mesi di campagna elettorale, non c’è lista o partito che non citi nel suo programma la violenza contro le donne senza però riconoscere il carattere sistemico della violenza e senza mai porre realmente in questione i rapporti di potere vigenti. Contro ogni strumentalizzazione, contro il razzismo fascista e quello istituzionale, che usano i nostri corpi per giustificare la violenza più brutale contro le migranti e i migranti, rivendichiamo la nostra autonomia e ribadiamo la necessità/volontà di autodeterminarci. In migliaia, durante questo anno di lotte, abbiamo espresso, nel Piano Femminista contro la violenza maschile e di genere la volontà di ribaltare il ruolo di vittime e riprendere in mano le nostre vite. Abbiamo imparato che isolate siamo deboli e ricattabili ma insieme abbiamo una forza immensa per ribaltare i ruoli che altri scrivono per noi e sui quali vorrebbero schiacciarci.

Grideremo a tutto il mondo che non siamo il campo di battaglia né il programma elettorale di nessuno. Abbiamo il Piano femminista per riprenderci ciò che vogliamo. Occuperemo lo spazio pubblico per riaffermare la nostra autonomia e forza politica.

Insieme il prossimo 8 marzo questo movimento mostrerà ancora una volta la sua forza globale.

Per preparare insieme la giornata dell'8 marzo, Non Una di Meno Pisa convoca un'assemblea cittadina per sabato 24 febbraio, ore 17,30 presso la Mala Servanen Jin, via Garibaldi 192.