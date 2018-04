Verso la XXIII edizione della Robofesta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’accorpamento dell’Itis e dell’Ipsia apre nuovi scenari per la Robofesta, in programma per sabato 19 maggio 2018 dalle ore 8:30, nei locali dell’ITIS.

Una prima novità alla quale si aggiunge l’incremento delle quote rosa, dieci insegnati donne in rappresentanza dei 132 alunni del comprensivo 'Alpi di Calci e Vicopisano'.

Criteri e procedure sono stati definiti in una riunione tenutasi all’ITI lunedì scorso.

I ragazzi saranno chiamati a assemblare dei kit di robot (sumo e droid) per confrontare in due gare distinte finalizzate all’apprendimento dei temi della robotica educativa.



In foto il team organizzativo formato (da sinistra): Luciano Bartalini, Daniele Bientinesi, Dario Fanucci.