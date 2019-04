Pontedera: il Vespa Club dona 1.800 euro al Banco Alimentare

Il Vespa Club Pontedera ha donato alimenti per 1.800 euro agli enti convenzionati con il Banco Alimentare che in città si occupano di beneficenza e distribuzione alimentare alle famiglie in stato di necessità. Il ricavato è frutto delle offerte dei vespisti per il calendario 2019 del Vespa Club, giunto alla sua decima edizione, curato come dal vicepresidente Silvano Biondi, che con la sua macchina fotografica ha seguito tutte le manifestazioni dell'anno scorso dedicando un particolare ricordo al compianto Giuseppe Stefanelli, rifondatore del Vespa Club negli anni '80, artefice nello stesso periodo del Registro Storico Vespa.

Sul sagrato del Duomo ieri, 7 aprile, sono arrivati i consiglieri del Vespa Club, capitanati dal presidente Luca Cervelli, e alcuni soci, storici collaudatori dello scooter pontederese. Ascoltata la preghiera del Vespista, Don Piero Dini ha benedetto i mezzi e i vespisti, insieme a tutti i rappresentanti degli enti che hanno ricevuto la donazione. In particolare erano presenti la Caritas, la Misericordia di Pontedera, le due Confraternite di San Vincenzo del Centro e del Villaggio, la Croce Rossa, il Centro Apostolico Fonte di Vita, il Centro Aiuto alla Vita.

Eugenio Leone, responsabile del Banco Alimentare e membro del Consiglio del Vespa Club, ha sottolineato il grande spirito di solidarietà dei vespisti e la preziosa opera di tutti i volontari, che da ormai 15 anni sono attivi vicini alla gente che ha bisogno: a Pontedera sono circa un migliaio le persone assistite, sia attraverso la mensa che attraverso i pacchi alimentari distribuiti alle famiglie.

Un grande ringraziamento finale è stato fatto alla Conad di Paolo Guerrieri (via I° Maggio), che al ricavato delle offerte ha aggiunto il 20% del valore. Il programma di eventi organizzati da Pontedera, Città dei Motori, di arricchisce in questo periodo dell'EuroApe, il raduno internazionale del veicolo Piaggio che si terrà a Pontedera sabato 13 e domenica 14 aprile.