Vespa personalizzata regalata al Papa

Il mezzo simbolo di Pontedera arriva in Vaticano. Domenica 2 settembre, prima dell'Angelus, il 'Club Vespa nel Tempo' di Roma ha regalato al Papa una Vespa 50R originale del 1971, con dettagli personalizzati: nome, stemma, livrea bianca e targa BF362918, cioè Bergoglio Francesco, nato nel '36, e la data del 2 settembre 2018. Compreso nel dono un casco con il simbolo del Vaticano.

A prendere in consegna il mezzo, nel piazzale di Santa Marta, è il cardinale Konrad Krajewski, che ha accompagnato la delegazione di vespisti. E' l'Elemosiniere del Papa: la moto infatti sarà venduta, probabilmente all'asta, per finanziare opere di carità.

Un ulteriore riconoscimento dell'impegno dei vespiti è stato il "Benvenuti" che il Pontefice ha riservato loro nei saluti dopo la preghiera mariana, vista la presenza in Piazza San Pietro di oltre 600 motociclisti, giunti in città per il 'Secondo Raduno Internazionale Roma Caput Vespa'.