Vetro sfondato all'auto de 'La Nostra Pisa': "Diamo fastidio a qualcuno"

Il finestrino dell'auto sfondato sul lungarno Galilei, a due passi dal comitato elettorale de 'La Nostra Pisa'. E' questo il danneggiamento avvenuto tra le 20 e le 22 di ieri sera, lunedì 4 giugno, alla macchina della lista civica di Maria Chiara Zippel, in corsa per le amministrative del 10 giugno.

Il candidato sindaco si è poi recato sul posto, e dopo il sopralluogo è rientrata a casa scortata dalle forze dell'ordine. "Dal portaoggetti - racconta Zippel - sono stati rubati due cellulari e i libri di scuola di mia figlia, ma non credo assolutamente a un furto, anche perché dall'esterno non erano visibili i cellulari. E solitamente questi furti avvengono in più auto nella stessa zona, mentre stavolta è stata colpita solamente la mia, che ha il logo ben in vista e che è quindi facilmente riconoscibile".

Crede quindi sia stato un atto mirato: "Prima abbiamo subìto dei tentativi di intromissione nei nostri canali social e comunicativi, poi sono stati strappati alcuni miei manifesti in città, quindi, poche settimane fa, mi sono ritrovata il campanello di casa in frantumi. Non lo so chi potrebbe avercela con noi, ma sicuramente a qualcuno stiamo dando fastidio. Le nostre proposte di rinnovamento toccano temi sensibili, qualcuno potrebbe non gradire la nostra voglia di invertire la rotta, di creare un metodo nuovo di gestione della città. Ma a noi tutto questo dimostra soltanto quanto abbiamo lavorato bene in questi mesi. Facciamo paura, e di questo ne siamo orgogliosi. Andiamo avanti a testa alta".

