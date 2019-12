Via dell'Arginone chiusa per lavori

Via dell'Arginone a Pisa chiusa dalle prime ore di stamani, 12 dicembre, per permettere la riparazione di un guasto alle tubature da parte di Toscana Energia. La strada è chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Ximenes e via di Putignano fino al temine dei lavori.

