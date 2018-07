Via Arnino: dal 20 luglio al 20 settembre divieto di sosta su alcuni stalli blu

Per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza del manufatto comunale in via Arnino, volti a eliminare il pericolo di crollo, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su 3 stalli blu per auto sulla stessa via Arnino, nei pressi dell’intersezione con via Enrico Diacono, dal 20 Luglio al 20 Settembre 2018.

