Abbattimento platani malati: chiusa via del Brennero

Giovedì 10 e venerdì 11 ottobre via del Brennero rimarrà chiusa al traffico per effettuare urgenti lavori di abbattimento e rimozioni di rami di platano affetti da cancro colorato. La decisione di Anas (l’ente che gestisce la strada statale Brennero - Abetone) è arrivata a seguito delle operazioni di monitoraggio del Settore Servizio Fitosanitario Regionale, che ha evidenziato lo stato di malattia di alcune piante e prescritto il necessario abbattimento degli alberi, al fine di contenere l’ulteriore diffusione del patogeno sul territorio regionale. La rimozione riguarderà circa 20 piante nel tratto pisano e altrettante in direzione San Giuliano Terme.

La chiusura al traffico di giovedì e venerdì interesserà, nel tratto pisano, tutta la zona tra La Figuretta fino alla rotatoria del mercato di via Paparelli ed entrambe le corsie di marcia saranno chiuse dalle ore 7.00 alle ore 19.00. In caso di necessità la chiusura al traffico si ripeterà anche giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. Nel corso dell’intervento di chiusura del Brennero il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità alternativa nella zona della Fontina.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sarà invece chiuso al traffico il secondo tratto di via del Brennero, da La Figuretta in direzione San Giuliano Terme, dalle 7.00 alle 19.00, sempre per consentire l’abbattimento delle piante affette da cancro colorato. Anche in questo caso, l’intervento potrà interessare anche il fine settimana successivo, sabato 19 e domenica 20 ottobre.

Gli interventi di abbattimento saranno effettuati dalla ditta Italverde Srl, che provvederà alla sorveglianza e alla manutenzione della segnaletica di cantiere e alla regolazione dei flussi veicolari con personale tecnico nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze e in caso di intenso traffico.