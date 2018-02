Porta a Mare, via Conte Fazio: partiti i lavori per la nuova rotatoria

Sono iniziati questa mattina, mercoledì 21 febbraio, i lavori per la realizzazione della piccola rotatoria su via Conte Fazio, dinanzi alle scuole Biagi. La rotatoria sarà provvisoria per verificare l'efficacia dell'intervento. I lavori fanno parte dei progetti del bilancio partecipato e seguono un ordine del giorno del Consiglio Comunale sulla sicurezza pedonale sull'Aurelia.

Pochi giorni fa si sono conclusi i lavori di asfaltatura dell'attraversamento pedonale sull'Aurelia, (immediatamente prima del ponte dell’Aurelia per chi proviene da sud) e sul tratto di via Conte Fazio in prossimità dell'Aurelia.