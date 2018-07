Ponsacco: via ai lavori per la strada di collegamento in Val di Cava

Sono partiti i lavori di realizzazione della nuova strada in Val di Cava, un'opera pubblica da 550mila euro attesa da tanti anni dai cittadini. La nuova strada unirà la zona nord e la zona sud della frazione e andrà a migliorare la viabilità dell'intera area, così come l'accesso ai servizi pubblici come la scuola, il fontanello dell'acqua, il campo di calcetto e i giardini pubblici.

"In questo modo - ha spiegato il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi - i cittadini che hanno necessità di andare, ad esempio, da via Pinocchio a La Ripa potranno evitare di percorrere via delle Colline, spostandosi in modo più diretto e sicuro. Oltre alle ricadute positive che avrà sulla qualità della vita dei residenti, la nuova strada sarà strategica anche per lo sviluppo residenziale e commerciale di tutta la Val di Cava. Stiamo parlando di un intervento veramente considerevole, che avevamo inserito fra gli obiettivi del nostro mandato e che oggi possiamo dire con soddisfazione di aver raggiunto".