Via Provinciale Vicarese: via all'abbattimento degli alberi pericolosi

A partire da lunedì 30 marzo al via alcuni interventi da parte della Provincia di Pisa relativi all’abbattimento di 22 piante sul territorio del Comune di Vicopisano, precisamente lungo la Provinciale Vicarese: i lavori comporteranno la chiusura al traffico della strada. "Si tratta di lavori - afferma il presidente Massimiliano Angori - che andiamo ad effettuare per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e degli utenti della strada. Nello specifico, infatti, saranno abbattuti dei pini individuati come pericolosi, sulla base di una indagine fitostatica che realizza annualmente la Provincia".

I lavori si svolgeranno nel tratto tra la nuova rotatoria, ed il centro abitato di Calcinaia. Il tratto è extraurbano e per l'esecuzione dell'intervento è necessario chiudere la strada e deviare il traffico verso Bientina, sulla SP 25 e la SRT 439. "La chiusura al traffico si rende necessaria per tutta la durata dei lavori, con un massimo di 8 giorni, condizioni meteo permettendo. Abbiamo deciso di effettuare adesso questi interventi, approfittando della ridotta mobilità viaria disposta dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid19, e confidiamo pertanto di limitare al massimo i disagi per i cittadini e per le attività commerciali ancora aperte".

