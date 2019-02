Via Quaglierini chiusa fino a dicembre, Picchi (PD): "Il sindaco intervenga per limitare i disagi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dal 22 febbraio è stata chiusa via Quaglierini, nello specifico la rampa di uscita dalla Fi-Pi-Li.

La sostanza è che arrivare a Tirrenia da Livorno sarà possibile solo seguendo percorsi alternativi.

I lavori erano annunciati da tempo e la necessità nota a tutti. La competenza non è comunale, ma com'è possibile non preoccuparsi delle ripercussioni sul litorale soprattutto in vista del periodo estivo?

Ieri la chiusura ha colto di sorpresa molti, troppi, cittadini.

Intanto c'è un problema di sicurezza, la chiusura è mal segnalata e scarsa è la cartellonistica per i percorsi alternativi.

Al di là della competenza, non è possibile non preoccuparsi dei disagi del proprio territorio e della sicurezza dei cittadini.

Chiediamo al Sindaco, tramite gli uffici comunali, di attivarsi immediatamente affinchè sia ripristinata una segnaletica adeguata, sia in prossimità dei lavori, sia quella con il percorso per arrivare sul nostro litorale evitando il più possibile disagi ed ingorghi.

Conosciamo l'afflusso di turisti che arriva da Livorno, la bella stagione è alle porte, siamo ancora in tempo, ma si faccia in fretta.