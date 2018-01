San Giuliano Terme: via di Ripafratta chiusa al traffico

I Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme informano che la via di Ripafratta subirà una temporanea chiusura al traffico per lavori sul lato del comune termale. Sarà in vigore dal 24 gennaio al 3 febbraio prossimo.

La strada viene chiusa per consentire alla Società RFI di effettuare lavori inerenti un intervento di manutenzione del passaggio a livello. La chiusura è disciplinata da apposite ordinanze, che prevedono nello specifico:

- istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto comprendente il ponte, ovvero dall'intersezione con la via A. Volta ed il confine comunale;

- istituzione di divieto di accesso, con eccezione dei veicoli diretti agli impianti dell'acquedotto di Pisa e Livorno ed ai fondi con accesso da via A. Volta;

- temporanea interruzione del transito o senso unico alternato regolati da movieri della ditta esecutrice, in prossimità del sottopassaggio sotto il tratto dismesso della A11 Firenze-Mare.