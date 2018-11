Lavori di Toscana Energia: chiusa via Sant'Andrea

Chiusura al traffico veicolare per venerdì 30 novembre a partire dalle ore 08.00 in via S. Andrea per lavori di nuovi allacciamenti alla rete gas metano da parte di Toscana Energia. Un’ordinanza emessa dalla Polizia Municipale prevede il divieto di sosta, con rimozione coatta, dai civici 42 a 46, e conseguente chiusura di traffico veicolare. Sarà consentito, esclusivamente ai residenti della medesima via, l’ingresso e l’uscita dalle proprietà, con il senso unico alternato nelle parti non occupate dai lavori che dovranno terminare entro le ore 17.00.

