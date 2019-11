Cambia la viabilità a I Passi: nuovi provvedimenti al traffico e alla sosta

Cambia la viabilità nel quartiere de I Passi, a Pisa. In seguito alla richiesta presentata da una associazione di cittadini residenti il comandante della Polizia Municipale, Michele Stefanelli, ha infatti emesso un'ordinanza con la quale vengono istituiti nuovi provvedimenti al traffico e alla sosta.

Più nel dettaglio

viene istituito il senso unico di marcia : in direzione Nord-Sud in via Vincenzo Cuoco, da via Giuseppe Belli a via Francesco De Sanctis; in direzione Sud-Nord in via Vincenzo Cuoco da via Pietro Giordani a via Franscesco De Sanctis; in direzione Ovest-Est in via Francesco De Sanctis; in direzione Ovest-Est in via Carlo Porta; in direzione Est-Ovest in via Giuseppe Belli, nel tratto dalla intersezione con Largo Ippolito Nievo alla intersezione con via Vincenzo Cuoco; in direzione Sud-Nord in Largo Ippolito Nievo; nelle traverse di collegamento tra via Pietro Giordani e via Vincenzo Monti, tutte con direzione Sud-Nord, eccetto quella di fronte al civ. 12, che sarà a senso unico con direzione Nord-Sud

L'ordinanza entrerà in vigore al momento dell’installazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista.

Area di Santa Maria e Santa Chiara

Modifiche alla viabilità anche per quanto riguarda anche l'area di Santa Maria e del Santa Chiara. Anche in questo caso le modifiche, contenute in un'ordinanza emessa dal comandante della Municipale, Michele Stefanelli, derivano da richieste di cittadini e dalla "necessità di eliminare la sosta selvaggia in prossimità di alcune intersezioni o tratti di viabilità ritenuta sensibile".

Più nel dettaglio nel provvedimento si ordina:

di istituire l’obbligo di dare la precedenza e di arrestarsi ai veicoli che percorrono la via Derna e si immettono in via Nicola Pisano

di installare appositi dissuasori di sosta su: via Derna angolo via Nicola Pisano, compreso il tratto in corrispondenza dell’uscita carrabile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana-S. Chiara; via Piave angolo via Piave Traversa A direzione nord ovest;

di istituire un’area pedonale sullo slargo di via Domenico Cavalca in prossimità del civico 55, su un’area pavimentata in quota, fuori dalla sede stradale, naturalmente pedonale, ad eccezioni dei possessori di area interna con passo carrabile

di istituire un percorso pedonale a raso corredato di apposita segnaletica verticale, che congiunga il marciapiede di via Damiano Chiesa al marciapiede di via Luigi Bianchi direzione nord ovest

L’installazione dei dissuasori dovrà essere fatta in modo adeguato utilizzando appositi strumenti rifrangenti in modo da rendere percepibile la strumentazione dissuasiva onde evitare pericoli a cose e/o persone

Anche in questo caso il provvedimento entrerà in vigore al momento dell’installazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista.