San Giuliano Terme, cambia la viabilità all'incrocio tra via Barsotti e via Niccolini

La viabilità all'incrocio tra via Barsotti (SS12) e via Niccolini, a San Giuliano Terme, cambierà dalle 9 di martedì 30 giugno.

Ecco come.

Viene istituito il senso unico di marcia su via Niccolini nel tratto compreso tra via Barsotti e via Pascoli (in direzione di quest'ultima), per consentire l'accesso alle vie Pascoli, Erote e Boboli, tutte a fondo chiuso.

Il senso unico di marcia viene ordinato anche nel tratto compreso tra via Barsotti e via delle Cave in direzione di quest'ultima, per consentire l'accesso sia a via delle Cave che alla località Case rosse.

Viene istituito inoltre in divieto di sosta e fermata sui tre stalli di sosta posti tra i civici 51 e 53 di via Niccolini compresi tra i due stalli riservati ai portatori di handicap (questi due ovviamente esclusi dal divieto), per garantire uno spazio di manovra per coloro che, nonostante la segnaletica di preavviso, impegneranno via Niccolini per immettersi in via Barsotti e potranno quindi tornare indietro.



"Ringrazio la Polizia Municipale per la collaborazione. Questo provvedimento - afferma il sindaco Sergio Di Maio - sarà valido fino a che non saranno acquisiti tutti i dati utili a valutare i riflessi sulla circolazione sulla relativa sicurezza stradale. È un intervento molto importante per la sicurezza stradale del territorio, che si unisce ad altri già avviati e di prossimo avvio e su cui certamente torneremo. Penso, ad esempio, all'attraversamento pedonale a chiamata di Orzignano, che è in fase di ultimazione e che potete vedere già installato passando per via Di Vittorio. Ne cito altri: la torre faro alla rotatoria caduti di Nassirya, nella zona di Praticelli, a cui seguirà entro l'anno quella sulla rotatoria caduti di Kindu dall'altra parte di via Ferruccio Giovannini. Poi ancora la realizzazione delle rotatorie sulla SP2 Vicarese alle Querciole e all'altezza della Lidl di Ghezzano".

