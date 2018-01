Lavori in città: ecco le modifiche al traffico

Una settimana di lavori in programma dal 15 al 19 gennaio, dai ripristini del manto stradale ai lavori per la rete di fibra ottica a 1 giga al secondo passando per nuove luci, allacci idraulici e pulizia dei collettori fognari.



Ecco la mappa con le modifiche al traffico.

- Verso la fine i lavori per i nuovi impianti di illuminazione in viale Bonaini e via della Spina e di videosorveglianza in viale Gramsci. Per consentire di smontare il vecchio impianto, dopo che il nuovo è già stato installato, dal 15 gennaio dalle 7.30 alle 17 divieto di sosta e restringimento di carreggiata sul lato sud di viale Bonaini (4-5 stalli per volta).

- Per i lavori di Open Fiber, che stanno creando in città un’autostrada digitale a 1 giga al secondo, operai in azione dal 15 gennaio in via Fermi, piazza Solferino, via Santa Maria nel tratto di asfalto, via Macelli, via Bonanno sul marciapiede, via dei Mille, piazza Buonamici e via della Faggiola. Gli operai procedono, dove necessario, con uno taglio stretto pochi centimetri, che poi viene riasfaltato in due tempi: la prima volta subito e la seconda volta dopo alcuni mesi per permettere il riassestamento del fondo e una migliore tenuta. Se la fibra è posizionata sotto i marciapiedi, le mattonelle vengono riposizionate ripristinando la situazione originaria. Per consentire i lavori, divieti di sosta segnalati a seconda dell’avanzamento del cantiere.

- Continuano i lavori dell’Università di Pisa all’ex-Guidotti in via Nicola Pisano: strada chiusa, nel tratto da via Risorgimento a via Trieste, martedì 16 gennaio per consentire l’accesso di un autocarro per lo scarico di materiale. Viabilità alternativa.

- Lavori di Acque Spa per la pulizia del collettore fognario in via Redi e via di Vietta, e per l’installazione di quattro nuovi allacci idrici in via di Padule. In via Redi, lunedì 15 e martedì 16 gennaio, divieto di sosta che segue l’avanzamento del cantiere. Divieto di sosta anche in via di Vietta, dal civico 2 al 30, i giorni successivi: mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio. In via Di Padule, dal 15 al 19 gennaio, nel tratto dalla rotatoria di Cisanello all’incrocio con via Toniolo: senso unico alternato e divieto di sosta.

- Ripristini stradali a cura di Avr sul litorale in piazza Sardegna e in via dell’Ordine di Santo Stefano: dal 15 al 17 gennaio divieto di sosta in piazza Sardegna dal civico 12 all’incrocio con via Cagliaritana; sempre negli stessi giorni divieto di sosta in via dell’Ordine di Santo Stefano dal civico 203 al 211. Sempre Avr, il 15 gennaio lavorerà in via San Francesco (divieto di sosta dal civico 11 al 29) e dal 17 al 19 gennaio in via Andò (divieto di sosta dal civico 2 al 14, ambo i lati).