Fi-Pi-Li: la Regione stanzia i fondi per la messa in sicurezza

Circa 830mila euro, in parte provenienti dalle casse regionali e in parte da economie di gara, per la realizzazione di interventi di adeguamento di strade regionali e di adeguamento e messa in sicurezza della Fi-Pi-Li. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore regionale a infrastrutture e trasporti Vincenzo Ceccarelli e approvata dalla giunta regionale nell'ultima seduta.

La delibera, che da attuazione al PRIIM, il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità, approva lo stanziamento di 828mila euro per il completamento di una serie di interventi ed inoltre autorizza, sempre per il completamento di altri interventi, alcune Province ad utilizzare economia di gara o finali relativamente a risorse già stanziate e impegnate.

Oltre ai fondi relativi alla Fi-Pi-Li, per la provincia di Pisa è stato approvato l'utilizzo di 90mila euro, derivanti da economia di gara, per realizzare interventi di ripristino del demanio stradale a seguito di frane sulle SR 439 (Sarzanese Valdera) e SR 68 (Volterrana). In particolare, per l'intervento ultimato sulla SR 439 di sistemazione del tratto in frana al km 95+400, nel corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante che ha comportato un incremento dell'importo di aggiudicazione.